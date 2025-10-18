Loto du temps libre Salle Eugène Leroy Le Bugue

Loto du temps libre Salle Eugène Leroy Le Bugue samedi 18 octobre 2025.

Loto du temps libre

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Loto organisé par Le Temps Libre

Nombreux lots à gagner:

Bons d’achat de 150 200€

Tirage loterie exceptionnelle: 1 séjour pour deux personnes au Futuroscope

Buvette: boisson et snacks salés et sucrés

Ouverture des portes à 19h, démarrage des jeux à 20h. .

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 03 39

English : Loto du temps libre

Loto organized by Le Temps Libre

Many prizes to be won:

Gift vouchers worth 150 200?

Exceptional lottery draw: 1 trip for two to Futuroscope

Refreshment bar: drinks and sweet and savoury snacks

German : Loto du temps libre

Lotto, organisiert von Le Temps Libre

Zahlreiche Lose zu gewinnen:

Einkaufsgutscheine im Wert von 150 200 ?

Außergewöhnliche Lotterieziehung: 1 Aufenthalt für zwei Personen im Futuroscope

Getränkestand: Getränke und süße und salzige Snacks

Italiano :

Lotteria organizzata da Le Temps Libre

Molti premi in palio:

Buoni regalo del valore di 150 200?

Premio speciale ad estrazione: 1 viaggio per due persone al Futuroscope

Bar per il ristoro: bevande e snack dolci e salati

Espanol : Loto du temps libre

Loto organizado por Le Temps Libre

Numerosos premios:

Cheques regalo por valor de 150 200?

Sorteo especial: 1 viaje para dos personas a Futuroscope

Bar de refrescos: bebidas y aperitivos dulces y salados

L’événement Loto du temps libre Le Bugue a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère