Loto du temps libre Salle Eugène Leroy Le Bugue
Loto du temps libre Salle Eugène Leroy Le Bugue samedi 18 octobre 2025.
Loto du temps libre
Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Loto organisé par Le Temps Libre
Nombreux lots à gagner:
Bons d’achat de 150 200€
Tirage loterie exceptionnelle: 1 séjour pour deux personnes au Futuroscope
Buvette: boisson et snacks salés et sucrés
Loto organisé par Le Temps Libre
Nombreux lots à gagner:
Bons d’achat de 200€
Tirage loterie exceptionnelle:
Buvette: boisson et snacks salés et sucrés
Ouverture des portes à 19h, démarrage des jeux à 20h. .
Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 03 39
English : Loto du temps libre
Loto organized by Le Temps Libre
Many prizes to be won:
Gift vouchers worth 150 200?
Exceptional lottery draw: 1 trip for two to Futuroscope
Refreshment bar: drinks and sweet and savoury snacks
German : Loto du temps libre
Lotto, organisiert von Le Temps Libre
Zahlreiche Lose zu gewinnen:
Einkaufsgutscheine im Wert von 150 200 ?
Außergewöhnliche Lotterieziehung: 1 Aufenthalt für zwei Personen im Futuroscope
Getränkestand: Getränke und süße und salzige Snacks
Italiano :
Lotteria organizzata da Le Temps Libre
Molti premi in palio:
Buoni regalo del valore di 150 200?
Premio speciale ad estrazione: 1 viaggio per due persone al Futuroscope
Bar per il ristoro: bevande e snack dolci e salati
Espanol : Loto du temps libre
Loto organizado por Le Temps Libre
Numerosos premios:
Cheques regalo por valor de 150 200?
Sorteo especial: 1 viaje para dos personas a Futuroscope
Bar de refrescos: bebidas y aperitivos dulces y salados
L’événement Loto du temps libre Le Bugue a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère