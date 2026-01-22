Loto du Tennis Club BDP Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage
Loto du Tennis Club BDP Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage vendredi 27 février 2026.
Loto du Tennis Club BDP
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Venez nombreux pour tenter votre chance au loto du Tennis Club de Bourg-de-Péage et tentez de remporter de nombreux cadeaux !
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 24 24 julien.tcbdp@gmail.com
English :
Come and try your luck at the Tennis Club de Bourg-de-Péage bingo and try to win lots of prizes!
