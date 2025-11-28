Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto du Tennis Club de Marcheprime Salle des Fêtes Marcheprime vendredi 28 novembre 2025.

Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime Gironde

Début : 2025-11-28
Ouverture des portes à 19h30
Nombreux lots à gagner.
Restauration et buvette sur place   .

Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 89 79  tennis.club.marcheprime@orange.fr

