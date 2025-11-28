Loto du Tennis Club de Marcheprime Salle des Fêtes Marcheprime

Loto du Tennis Club de Marcheprime

Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Ouverture des portes à 19h30

Nombreux lots à gagner.

Restauration et buvette sur place .

Salle des Fêtes Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 89 79 tennis.club.marcheprime@orange.fr

English : Loto du Tennis Club de Marcheprime

German : Loto du Tennis Club de Marcheprime

Italiano :

Espanol : Loto du Tennis Club de Marcheprime

L’événement Loto du Tennis Club de Marcheprime Marcheprime a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Coeur Bassin