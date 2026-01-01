Loto du tennis club eyraguais Salle des fêtes Louis Michel Eyragues

Loto du tennis club eyraguais

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 15h28. Salle des fêtes Louis Michel Chemin Notre Dame Eyragues Bouches-du-Rhône

Loto organisé par le tennis club eyraguais à la salle des fêtes Louis Michel.

6000 € de lots week-end à la montagne pour 4 personnes, TV écran plat, trottinette électrique, air fryer, jambon cru, chariot garni, vin, séjour au camping des Sables, bon d’achat pour les commerces eyraguais.



Restauration, buvette. .

Salle des fêtes Louis Michel Chemin Notre Dame Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 81 32 16 presidenttce@gmail.com

Loto organized by the Eyraguais tennis club at the Louis Michel village hall.

