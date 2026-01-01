Loto du Tennis Club Salle Saint Georges Saint-Georges-du-Bois

Loto du Tennis Club

Salle Saint Georges 12B rue du Parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Loto animé par Phil.

De nombreux lots à gagner dont un bon d’achat de 600€, un airfryer, une télé, une tireuse à bière, des montres connectées, des jambons et de nombreux bons d’achat.

Tombola et Bingo.

Buvette et restauration sur place.

Salle Saint Georges 12B rue du Parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 13 42 40 ak.dulphy@orange.fr

English :

Lotto hosted by Phil.

Lots of prizes to be won, including a 600? gift voucher, an airfryer, a TV, a beer tapping machine, connected watches, hams and numerous gift vouchers.

Tombola and bingo.

Refreshments and catering on site.

L’événement Loto du Tennis Club Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2026-01-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin