Loto du Tennis Club Salle Saint Georges Saint-Georges-du-Bois
Loto du Tennis Club Salle Saint Georges Saint-Georges-du-Bois dimanche 25 janvier 2026.
Loto du Tennis Club
Salle Saint Georges 12B rue du Parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Loto animé par Phil.
De nombreux lots à gagner dont un bon d’achat de 600€, un airfryer, une télé, une tireuse à bière, des montres connectées, des jambons et de nombreux bons d’achat.
Tombola et Bingo.
Buvette et restauration sur place.
.
Salle Saint Georges 12B rue du Parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 13 42 40 ak.dulphy@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lotto hosted by Phil.
Lots of prizes to be won, including a 600? gift voucher, an airfryer, a TV, a beer tapping machine, connected watches, hams and numerous gift vouchers.
Tombola and bingo.
Refreshments and catering on site.
L’événement Loto du Tennis Club Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2026-01-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin