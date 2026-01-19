LOTO DU TENNIS CLUCB DE CARBONNE SALLE DES FÊTES Carbonne
LOTO DU TENNIS CLUCB DE CARBONNE SALLE DES FÊTES Carbonne lundi 2 février 2026.
LOTO DU TENNIS CLUCB DE CARBONNE
SALLE DES FÊTES 5 Route de Lacaugne Carbonne Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 14:30:00
fin : 2026-02-02
Date(s) :
2026-02-02
Venez participer au loto du tennis club à Carbonne !
Organisé par le Tennis Club de Carbonne. 20 .
SALLE DES FÊTES 5 Route de Lacaugne Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie coctennis31390@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the Carbonne tennis club bingo!
L’événement LOTO DU TENNIS CLUCB DE CARBONNE Carbonne a été mis à jour le 2026-01-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE