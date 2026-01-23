Loto du tennis d’Ebreuil Salle Armand Pradel Ébreuil

Loto du tennis d’Ebreuil

Salle Armand Pradel Avenue de la gare Ébreuil Allier

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Tentez votre chance au loto du Tennis Club d’Ebreuil ! De superbes lots à gagner spa, téléviseur, airfryer et bien d’autres surprises. Une après-midi conviviale pour soutenir le club et peut-être repartir avec un beau cadeau !

Salle Armand Pradel Avenue de la gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 72 48

English :

Try your luck at the Tennis Club d’Ebreuil bingo! Great prizes to be won: spa, TV, airfryer and many other surprises. A convivial afternoon to support the club and perhaps leave with a great gift!

L’événement Loto du tennis d’Ebreuil Ébreuil a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Val de Sioule