LOTO DU TENNIS SALLE POLYVALENTE Rieux-Volvestre dimanche 16 novembre 2025.

SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Participez au loto du tennis à Rieux-Volvestre le dimanche 16 novembre.
Organisé par l’URSS Tennis Rieux-Volvestre   .

SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie   usrieuxtennis@fft.fr

English :

Join in the tennis bingo at Rieux-Volvestre on Sunday November 16.

German :

Nehmen Sie am Sonntag, dem 16. November, am Lotto des Tennisvereins in Rieux-Volvestre teil.

Italiano :

Partecipate alla tombola del tennis a Rieux-Volvestre domenica 16 novembre.

Espanol :

Participe en el bingo de tenis de Rieux-Volvestre el domingo 16 de noviembre.

