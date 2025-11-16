LOTO DU TENNIS SALLE POLYVALENTE Rieux-Volvestre

LOTO DU TENNIS

SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Participez au loto du tennis à Rieux-Volvestre le dimanche 16 novembre.

Organisé par l’URSS Tennis Rieux-Volvestre .

SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie usrieuxtennis@fft.fr

English :

Join in the tennis bingo at Rieux-Volvestre on Sunday November 16.

German :

Nehmen Sie am Sonntag, dem 16. November, am Lotto des Tennisvereins in Rieux-Volvestre teil.

Italiano :

Partecipate alla tombola del tennis a Rieux-Volvestre domenica 16 novembre.

Espanol :

Participe en el bingo de tenis de Rieux-Volvestre el domingo 16 de noviembre.

