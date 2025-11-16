LOTO DU TENNIS SALLE POLYVALENTE Rieux-Volvestre
LOTO DU TENNIS SALLE POLYVALENTE Rieux-Volvestre dimanche 16 novembre 2025.
LOTO DU TENNIS
SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Participez au loto du tennis à Rieux-Volvestre le dimanche 16 novembre.
Organisé par l’URSS Tennis Rieux-Volvestre .
SALLE POLYVALENTE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie usrieuxtennis@fft.fr
English :
Join in the tennis bingo at Rieux-Volvestre on Sunday November 16.
German :
Nehmen Sie am Sonntag, dem 16. November, am Lotto des Tennisvereins in Rieux-Volvestre teil.
Italiano :
Partecipate alla tombola del tennis a Rieux-Volvestre domenica 16 novembre.
Espanol :
Participe en el bingo de tenis de Rieux-Volvestre el domingo 16 de noviembre.
L’événement LOTO DU TENNIS Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2025-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE