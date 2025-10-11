LOTO DU TRIADOU Le Triadou
LOTO DU TRIADOU Le Triadou samedi 11 octobre 2025.
LOTO DU TRIADOU
Le Triadou Hérault
Tarif : 2 – 2 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Venez tenter votre chance entre amis ou en famille, le temps d’une soirée dans la bonne humeur !
Venez tenter votre chance entre amis ou en famille, le temps d’une soirée dans la bonne humeur ! .
Le Triadou 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 25 80 contact@triadou-animations.fr
English :
Come and try your luck with friends or family for a fun-filled evening!
German :
Versuchen Sie Ihr Glück mit Freunden oder der Familie, einen Abend lang in guter Stimmung!
Italiano :
Venite a tentare la fortuna con gli amici o la famiglia per una serata all’insegna del divertimento!
Espanol :
Ven a probar suerte con tus amigos o tu familia para pasar una tarde divertida
L’événement LOTO DU TRIADOU Le Triadou a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP