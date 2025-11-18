Loto du Twirling Club Martégal Gymnase des Salins Martigues
Loto du Twirling Club Martégal
Dimanche 1er février 2026 de 15h à 20h. Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01 20:00:00
2026-02-01
Le Twirling Club Martégal vous convie à son loto annuel au gymnase des Salins.
Les bénéfices de cet événement serviront à financer les déplacements et les frais relatifs aux compétitions des enfants de l’association. .
Gymnase des Salins Chemin de paradis Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 81 46 18 twirlingclubmartegal@yahoo.com
English :
The Twirling Club Martégal invites you to its annual bingo at the Salins gymnasium.
German :
Der Twirling Club Martégal lädt Sie zu seinem jährlichen Lotto im Gymnasium Les Salins ein.
Italiano :
Il Twirling Club Martégal vi invita alla tombola annuale presso la palestra di Salins.
Espanol :
El Twirling Club Martégal le invita a su bingo anual en el gimnasio de Salins.
L’événement Loto du Twirling Club Martégal Martigues a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Martigues