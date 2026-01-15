Loto du Zibero Alçay-Alçabéhéty-Sunharette
Loto du Zibero Alçay-Alçabéhéty-Sunharette samedi 31 janvier 2026.
Loto du Zibero
Salle polyvalente Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Le Zibero Sports Tardets vous invite à participer à son loto, à la salle communale d’Alçay.
De nombreux lots seront mis en jeu. La salle sera chauffée, vous pourrez vous restaurer sur place. .
Salle polyvalente Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto du Zibero
L’événement Loto du Zibero Alçay-Alçabéhéty-Sunharette a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Pays Basque