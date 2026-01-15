Loto du Zibero Alçay-Alçabéhéty-Sunharette

Loto du Zibero

Salle polyvalente Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Le Zibero Sports Tardets vous invite à participer à son loto, à la salle communale d’Alçay.

De nombreux lots seront mis en jeu. La salle sera chauffée, vous pourrez vous restaurer sur place. .

Salle polyvalente Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

