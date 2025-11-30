Loto Dunières

Loto

gymnase Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 13:15:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Organisé par le club de basket, RDv dès 13h15 au gymnase . De nombreux lots à gagner: 1000e Leclerc voyages, play station, nuit insolite, air fryer….

1 carte 4€, 3 cartes 10€ et 5 cartes 15€

.

gymnase Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Organized by the basketball club, RDv from 13h15 at the gymnasium. Many prizes to be won: 1000e Leclerc voyages, play station, nuit insolite, air fryer….

1 card 4?, 3 cards 10? and 5 cards 15?

German :

Organisiert vom Basketballverein, RDv ab 13.15 Uhr in der Turnhalle. Zahlreiche Preise zu gewinnen: 1000e Leclerc voyages, play station, nuit insolite, air fryer…..

1 Karte 4?, 3 Karten 10? und 5 Karten 15?

Italiano :

Organizzato dal club di basket, RDv dalle 13:15 presso la palestra. Tanti premi in palio: 1000e Leclerc voyages, play station, nuit insolite, friggitrice ad aria….

1 scheda 4?, 3 schede 10? e 5 schede 15?

Espanol :

Organizado por el club de baloncesto, RDv a partir de las 13:15 en el gimnasio. Muchos premios para ganar: 1000e Leclerc voyages, play station, nuit insolite, air fryer….

1 tarjeta 4?, 3 tarjetas 10? y 5 tarjetas 15?

