Loto Dunières
Loto Dunières dimanche 30 novembre 2025.
Loto
gymnase Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 13:15:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Organisé par le club de basket, RDv dès 13h15 au gymnase . De nombreux lots à gagner: 1000e Leclerc voyages, play station, nuit insolite, air fryer….
1 carte 4€, 3 cartes 10€ et 5 cartes 15€
.
gymnase Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Organized by the basketball club, RDv from 13h15 at the gymnasium. Many prizes to be won: 1000e Leclerc voyages, play station, nuit insolite, air fryer….
1 card 4?, 3 cards 10? and 5 cards 15?
German :
Organisiert vom Basketballverein, RDv ab 13.15 Uhr in der Turnhalle. Zahlreiche Preise zu gewinnen: 1000e Leclerc voyages, play station, nuit insolite, air fryer…..
1 Karte 4?, 3 Karten 10? und 5 Karten 15?
Italiano :
Organizzato dal club di basket, RDv dalle 13:15 presso la palestra. Tanti premi in palio: 1000e Leclerc voyages, play station, nuit insolite, friggitrice ad aria….
1 scheda 4?, 3 schede 10? e 5 schede 15?
Espanol :
Organizado por el club de baloncesto, RDv a partir de las 13:15 en el gimnasio. Muchos premios para ganar: 1000e Leclerc voyages, play station, nuit insolite, air fryer….
1 tarjeta 4?, 3 tarjetas 10? y 5 tarjetas 15?
L’événement Loto Dunières a été mis à jour le 2025-10-06 par Haut Pays du Velay Tourisme