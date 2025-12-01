LOTO ECO RESPONSABLE Septmoncel les Molunes

LOTO ECO RESPONSABLE

Tarif : 8 – 8 – 30 EUR

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

le samedi 13 décembre 2025 de 18h à 22h

Salle des fêtes, Septmoncel.

Le Loto organisé annuellement par l’Entente Sportive de Septmoncel aura lieu le samedi 13 décembre 2025 à la salle des fêtes de Septmoncel ouverte à partir de 17h pour le début des parties à 18h

Ce Loto écoresponsable propose des lots plus locaux sur un total de 18 parties dont une spéciale

Les tarifs restent inchangés 8€ le carton, 15€ les 2, 20€ les 3 et 30€ les 6

La soirée sera rythmée par des pauses avec buvette, crêpes, sandwichs, hot dogs …

Les bénéfices serviront à prendre en charge des dépenses de stages sportifs des jeunes adhérents.

Une vente de sapins de Noël aura lieu ce même samedi 13 décembre de 9h à 12h sur la place du village .

Salle des fêtes Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 62 98

