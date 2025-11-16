Loto école de foot de Sarrancolin Salle Paradiso Sarrancolin

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle Paradiso SARRANCOLIN Sarrancolin Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-16 14:00:00
2025-11-16

Nombreux lots: bons d’achats (500 €) , entrées Pic du Midi- Balnéa, week-end à la montagne, forfaits ski.
Buvette et crêpes
Salle du Paradiso à Sarrancolin ouverture des portes à 13h00   .

+33 6 37 20 07 59 

English :

Numerous prizes: shopping vouchers (500 ?), Pic du Midi- Balnéa entrance tickets, mountain weekends, ski passes.
Refreshment bar and crêpes

German :

Zahlreiche Preise: Einkaufsgutscheine (500 ?), Eintrittskarten für den Pic du Midi Balnéa, Wochenenden in den Bergen, Skipässe.
Getränke und Crêpes

Italiano :

Tanti premi: buoni spesa (500 ?), biglietti d’ingresso al Pic du Midi- Balnéa, weekend in montagna, skipass.
Bar e crêpes

Espanol :

Muchos premios: vales de compra (500€), entradas Pic du Midi- Balnéa, fines de semana en la montaña, forfaits.
Bar de refrescos y crêpes

