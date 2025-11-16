Loto école de foot de Sarrancolin Salle Paradiso Sarrancolin
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Nombreux lots: bons d’achats (500 €) , entrées Pic du Midi- Balnéa, week-end à la montagne, forfaits ski.
Buvette et crêpes
Salle du Paradiso à Sarrancolin ouverture des portes à 13h00 .
Salle Paradiso SARRANCOLIN Sarrancolin 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 37 20 07 59
English :
Numerous prizes: shopping vouchers (500 ?), Pic du Midi- Balnéa entrance tickets, mountain weekends, ski passes.
Refreshment bar and crêpes
German :
Zahlreiche Preise: Einkaufsgutscheine (500 ?), Eintrittskarten für den Pic du Midi Balnéa, Wochenenden in den Bergen, Skipässe.
Getränke und Crêpes
Italiano :
Tanti premi: buoni spesa (500 ?), biglietti d’ingresso al Pic du Midi- Balnéa, weekend in montagna, skipass.
Bar e crêpes
Espanol :
Muchos premios: vales de compra (500€), entradas Pic du Midi- Balnéa, fines de semana en la montaña, forfaits.
Bar de refrescos y crêpes
