Loto école de foot Le Belvédère Monétay-sur-Allier

Loto école de foot

Le Belvédère 41 Rte du Bourbonnais Monétay-sur-Allier Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le carton pour 9 parties.

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Tentez votre chance au grand loto de l’école de foot ! Plus de 1000€ de lots à gagner lors de cette soirée conviviale. Petite restauration sur place pour vous régaler. Venez nombreux soutenir nos jeunes footballeurs et repartez avec de superbes cadeaux !

Le Belvédère 41 Rte du Bourbonnais Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 09 58

English :

Try your luck at the soccer school’s big bingo! Over 1,000? in prizes to be won during this convivial evening. Snacks and refreshments on site. Come and support our young footballers and leave with some great prizes!

