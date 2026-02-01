Loto Ecole de Jean Jaurès Salle polyvalente Ussel

Loto Ecole de Jean Jaurès



Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

L’association Sportive et Culturelle de l’école élementaire de Jean Jaurès organise un grand loto avec de superbes lots en jeu !

Ouverture des portes à 19h30

Buvette et restauration sur place .

Salle polyvalente 3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 11 45

