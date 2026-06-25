Loto • Ecole de Judo Ju-Jitsu Espace Chambon Cusset
dimanche 29 novembre 2026 · Espace Chambon · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Loto • Ecole de Judo Ju-Jitsu
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 13:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
L’École de Judo Ju-Jitsu de Cusset organise son traditionnel loto le dimanche 29 novembre dès 13h30 à l’Espace Chambon.
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 75 70 33 ejjcusset@gmail.com
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English :
The Cusset Judo and Jujitsu School is hosting its traditional bingo game on Sunday, November 29, starting at 1:30 p.m. at the Espace Chambon.
L’événement Loto • Ecole de Judo Ju-Jitsu Cusset a été mis à jour le 2026-09-04 par Vichy Destinations
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