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AGENDA · Cusset

Loto • Ecole de Judo Ju-Jitsu Espace Chambon Cusset

dimanche 29 novembre 2026 · Espace Chambon · Cusset

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Espace Chambon
Adresse
2 rue du Faubourg du Chambon
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Loto • Ecole de Judo Ju-Jitsu

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 13:00:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

L’École de Judo Ju-Jitsu de Cusset organise son traditionnel loto le dimanche 29 novembre dès 13h30 à l’Espace Chambon.
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 75 70 33  ejjcusset@gmail.com

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English :

The Cusset Judo and Jujitsu School is hosting its traditional bingo game on Sunday, November 29, starting at 1:30 p.m. at the Espace Chambon.

L’événement Loto • Ecole de Judo Ju-Jitsu Cusset a été mis à jour le 2026-09-04 par Vichy Destinations

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