Loto Ecole de la Jaloustre Salle polyvalente Ussel

Loto Ecole de la Jaloustre

Salle polyvalente Rue du stade Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

L’école de la Jaloustre vous invite à son super loto avec de nombreux lots à gagner, plusieurs parties gourmet, maison, Corse, loisirs/ bienêtre sans oublier la partie enfants.

Carton plein à gagner un scooter électrique 3 roues d’une valeur de 4290€

Ouverture des portes à partir de 18h30 sans réservation

Buvette et sandwich au choix sur place, nourritures et boissons de l’extérieur interdite.

Ramène ton gobelet !

1 carton 4€

2 cartons 6€

4 cartons 10€

Partie enfant gratuite pour les enfants de l’école, 3€ le carton .

Salle polyvalente Rue du stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 24 85

