Loto Ecole de la Jaloustre Salle polyvalente Ussel vendredi 30 janvier 2026.
Salle polyvalente Rue du stade Ussel Corrèze
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
L’école de la Jaloustre vous invite à son super loto avec de nombreux lots à gagner, plusieurs parties gourmet, maison, Corse, loisirs/ bienêtre sans oublier la partie enfants.
Carton plein à gagner un scooter électrique 3 roues d’une valeur de 4290€
Ouverture des portes à partir de 18h30 sans réservation
Buvette et sandwich au choix sur place, nourritures et boissons de l’extérieur interdite.
Ramène ton gobelet !
1 carton 4€
2 cartons 6€
4 cartons 10€
Partie enfant gratuite pour les enfants de l’école, 3€ le carton .
Salle polyvalente Rue du stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 24 85
