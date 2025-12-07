Loto Ecole de la Source Gymnase de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Loto Ecole de la Source

Gymnase de Saint-Germain-Laprade 22 D156, 43700 Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

L’APEL de l’école de La Source de Saint-Germain-Laprade organise ce dimanche 7 décembre 2025 un loto.

Gymnase de Saint-Germain-Laprade 22 D156, 43700 Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 06 83 73 borrelyaurore@gmail.com

English :

The APEL of La Source school in Saint-Germain-Laprade is organizing a bingo this Sunday, December 7, 2025.

