Loto Ecole de la Source Gymnase de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade dimanche 7 décembre 2025.
Gymnase de Saint-Germain-Laprade 22 D156, 43700 Saint-Germain-Laprade
Début : 2025-12-07 14:00:00
2025-12-07
2025-12-07
L’APEL de l’école de La Source de Saint-Germain-Laprade organise ce dimanche 7 décembre 2025 un loto.
Gymnase de Saint-Germain-Laprade 22 D156, 43700 Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 06 83 73 borrelyaurore@gmail.com
English :
The APEL of La Source school in Saint-Germain-Laprade is organizing a bingo this Sunday, December 7, 2025.
