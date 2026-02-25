Loto ecole élementaire Châteaumeillant
Loto ecole élementaire Châteaumeillant dimanche 15 mars 2026.
Loto ecole élementaire
Châteaumeillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-15 13:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Venez jouer et soutenir la classe découverte
L’école élémentaire organise un loto dont les bénéfices servirions à financer la classe découverte en Dordogne. Ouverture des portes à 13h. .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 22 59 83 ec-a-chateaumeillant@ac-orleans-tours.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come play and support the discovery class
L’événement Loto ecole élementaire Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-02-25 par OT CHATEAUMEILLANT