Loto ecole élementaire

Châteaumeillant Cher

Début : Samedi 2026-03-15 13:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Venez jouer et soutenir la classe découverte

L’école élémentaire organise un loto dont les bénéfices servirions à financer la classe découverte en Dordogne. Ouverture des portes à 13h. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 22 59 83 ec-a-chateaumeillant@ac-orleans-tours.fr

English :

Come play and support the discovery class

