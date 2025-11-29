Loto École St Joseph Naintré salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Loto École St Joseph Naintré

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

.

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 29 09 06

English : Loto École St Joseph Naintré

L’événement Loto École St Joseph Naintré Naintré a été mis à jour le 2025-11-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne