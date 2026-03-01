Loto Édition spéciale de l’AS Ludres Espace Séquoia Ludres

Loto Édition spéciale de l’AS Ludres

Espace Séquoia 201 Rue Marie Marvingt Ludres Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

L’AS Ludres est heureux de vous annoncer son Loto !

L’ouverture des portes se fera à partir de 18h30 et le début des jeux à 20h00. Une buvette ainsi qu’un espace restauration seront mis à votre disposition.

De nombreux lots sont à gagner, d’une valeur totale de plus de 7 000 €, avec en tête d’affiche un voyage d’une valeur de 1 200 €, destination au choix. Une tombola sera également organisée au cours de la soirée, avec 3 lots à gagner.

Seules les personnes disposant de cartons de jeu seront autorisées à jouer et toute personne présente devra obligatoirement être en possession d’au minimum un carton.Tout public

20 .

Espace Séquoia 201 Rue Marie Marvingt Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 87 42 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AS Ludres is pleased to announce its Loto!

Doors open at 6.30pm and games start at 8pm. A refreshment area and a restaurant will be available.

Numerous prizes are up for grabs, with a total value of over 7,000?, headlined by a trip worth 1,200? to a destination of your choice. A tombola will also be organized during the evening, with 3 prizes to be won.

Only those with playing cards will be allowed to play, and everyone present must be in possession of at least one card.

L’événement Loto Édition spéciale de l’AS Ludres Ludres a été mis à jour le 2026-03-07 par DESTINATION NANCY