LOTO EDR Rugby, Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470, Saint-Lys
LOTO EDR Rugby, Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470, Saint-Lys samedi 28 mars 2026.
LOTO EDR Rugby Samedi 28 mars, 19h30 Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T19:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00
Fin : 2026-03-28T19:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00
GRAND LOTO DE L’ÉCOLE DE RUGBY !
Le samedi 28 mars à la salle de la Gravette de Saint-Lys. Ouverture des portes à 19h30
✨ De nombreux lots à gagner ! ✨ Bons d’achat, trottinette électrique, Nintendo Switch, électroménager, bouteilles de vin et bien plus encore !
Cartons à partir de 2,5€ Tombola : 1€ le ticket
Restauration sur place : Sandwichs, crêpes, pâtisseries
Venez tenter votre chance et passer une super soirée en famille ou entre amis !
Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 10 rue de la Gravette SAINT-LYS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie
Loto de l’école de rugby le samedi 28 mars 2026
EDR St Lys/Ste Foy
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