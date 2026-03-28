LOTO EDR Rugby, Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470, Saint-Lys

LOTO EDR Rugby Samedi 28 mars, 19h30 Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T19:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-28T19:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00

GRAND LOTO DE L’ÉCOLE DE RUGBY !

Le samedi 28 mars à la salle de la Gravette de Saint-Lys. Ouverture des portes à 19h30

✨ De nombreux lots à gagner ! ✨ Bons d’achat, trottinette électrique, Nintendo Switch, électroménager, bouteilles de vin et bien plus encore !

Cartons à partir de 2,5€ Tombola : 1€ le ticket

Restauration sur place : Sandwichs, crêpes, pâtisseries

Venez tenter votre chance et passer une super soirée en famille ou entre amis !

Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 10 rue de la Gravette SAINT-LYS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Loto de l’école de rugby le samedi 28 mars 2026

EDR St Lys/Ste Foy