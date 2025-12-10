Loto égypto Musée des Beaux-Arts Limoges
Loto égypto Musée des Beaux-Arts Limoges mercredi 31 décembre 2025.
Loto égypto
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Activités tout-petits
Jeux de lotos avec un médiateur dans les collections d’antiquités égyptiennes.
Informations et réservation par téléphone et par mail. .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr
