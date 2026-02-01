Loto en folie rue du Pressoir Huriel

Loto en folie rue du Pressoir Huriel vendredi 20 février 2026.

Loto en folie

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier

+ de 5 000 € de lots à gagner !
Électroménager
️ 3 000 € de bons d’achat
Minimum 100 € par partie
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 20 58 09  triofestif.secretariat@gmail.com

English :

+ More than 5,000 ? prizes to be won!
Home appliances
? 3,000 ? in vouchers
Minimum 100 ? per game

