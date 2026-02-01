Loto en folie rue du Pressoir Huriel
Loto en folie rue du Pressoir Huriel vendredi 20 février 2026.
Loto en folie
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
+ de 5 000 € de lots à gagner !
Électroménager
️ 3 000 € de bons d’achat
Minimum 100 € par partie
.
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 20 58 09 triofestif.secretariat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
+ More than 5,000 ? prizes to be won!
Home appliances
? 3,000 ? in vouchers
Minimum 100 ? per game
L’événement Loto en folie Huriel a été mis à jour le 2026-02-12 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ