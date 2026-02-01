Loto en folie rue du Pressoir Huriel

Loto en folie

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

+ de 5 000 € de lots à gagner !

Électroménager

️ 3 000 € de bons d’achat

Minimum 100 € par partie

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 20 58 09 triofestif.secretariat@gmail.com

English :

+ More than 5,000 ? prizes to be won!

Home appliances

? 3,000 ? in vouchers

Minimum 100 ? per game

L’événement Loto en folie Huriel a été mis à jour le 2026-02-12 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ