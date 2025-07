Loto en plein air Le Poët-Laval

Loto en plein air Le Poët-Laval mercredi 16 juillet 2025.

Loto en plein air

Place de la mairie Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

De nombreux lots à gagner.

Possibilité de repli à la salle des fêtes en fonction de la météo

.

Place de la mairie Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 47 38 12 nicole.blanc5@wanadoo.fr

English :

Lots of prizes to be won.

Possibility of retreating to the village hall, weather permitting

German :

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Ausweichmöglichkeit in den Festsaal je nach Wetterlage

Italiano :

Numerosi premi in palio.

Possibilità di ritirarsi nella sala del villaggio a seconda del tempo

Espanol :

Muchos premios.

Posibilidad de retirarse a la sala del pueblo dependiendo del tiempo

L’événement Loto en plein air Le Poët-Laval a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux