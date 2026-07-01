Informations pratiques

Sainte-Nathalène

Loto en Plein Air

Place de L’Eglise Sainte-Nathalène Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Rendez-vous le samedi 11 juillet à 21h pour un loto en plein air !

Ouverture du lieu à partir de 19h

Assiettes de fromages & charcuterie à 10€

Avec buvette, gaufres & gâteaux

De nombreux lots à gagner dont deux bons d’achat de 150€ et des canards gras.

Sur réservation

Organisé par Les Amis du Brigadier .

Place de L’Eglise Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 69 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto en Plein Air

L’événement Loto en Plein Air Sainte-Nathalène a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir