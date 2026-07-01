Loto en Plein Air Sainte-Nathalène
samedi 11 juillet 2026 · Sainte-Nathalène
Informations pratiques
Sainte-Nathalène
Loto en Plein Air
Place de L’Eglise Sainte-Nathalène Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Rendez-vous le samedi 11 juillet à 21h pour un loto en plein air !
Ouverture du lieu à partir de 19h
Assiettes de fromages & charcuterie à 10€
Avec buvette, gaufres & gâteaux
De nombreux lots à gagner dont deux bons d’achat de 150€ et des canards gras.
Sur réservation
Organisé par Les Amis du Brigadier .
Place de L’Eglise Sainte-Nathalène 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 69 66
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English : Loto en Plein Air
L’événement Loto en Plein Air Sainte-Nathalène a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir