LOTO Encausse-les-Thermes

LOTO Encausse-les-Thermes samedi 25 avril 2026.

LOTO

SALLE DES FÊTES Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Tentez votre chance au loto du CFE Encaussais !
LOTO

Tarifs
Carton 3 €
Planche de 6 10 €
Planche de 12 15 €
Planche de 18 20 €
Planches extérieures acceptées

Crêpes et buvette sur place

Plus de 2 000 € de lots à gagner !
Nombreux bons d’achat, air fryer, machine à café Nespresso Vertuo, robot pâtissier, paniers garnis…   .

SALLE DES FÊTES Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Try your luck at the CFE Encaussais lottery!

L’événement LOTO Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-03-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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