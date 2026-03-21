LOTO

SALLE DES FÊTES Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Tentez votre chance au loto du CFE Encaussais !

LOTO

Tarifs

Carton 3 €

Planche de 6 10 €

Planche de 12 15 €

Planche de 18 20 €

Planches extérieures acceptées

Crêpes et buvette sur place

Plus de 2 000 € de lots à gagner !

Nombreux bons d’achat, air fryer, machine à café Nespresso Vertuo, robot pâtissier, paniers garnis… .

SALLE DES FÊTES Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Try your luck at the CFE Encaussais lottery!

L’événement LOTO Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-03-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE