Loto enfant Salle du Castel Park Surgères

Loto enfant
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 13:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Un loto spécial enfants avec la visite du père Noël ! De nombreux lots à gagner ordinateur portable…
Les parents peuvent jouer également.
Restauration et buvette sur place.
Réservation par téléphone.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88
English :
A special children’s lottery with a visit from Santa Claus! Lots of prizes to be won: laptop…
Parents can play too.
Catering and refreshments on site.
Reservations by telephone.
