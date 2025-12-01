Loto enfant Salle du Castel Park Surgères

Loto enfant

Un loto spécial enfants avec la visite du père Noël ! De nombreux lots à gagner ordinateur portable…

Les parents peuvent jouer également.

Restauration et buvette sur place.

Réservation par téléphone.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88

English :

A special children’s lottery with a visit from Santa Claus! Lots of prizes to be won: laptop…

Parents can play too.

Catering and refreshments on site.

Reservations by telephone.

