Loto enfants Trézilidé
Loto enfants Trézilidé dimanche 19 octobre 2025.
Loto enfants
Salle Ker Héol Trézilidé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 14:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Vous ne savez pas quoi faire le 19 octobre, nous avons la solution!
Le comité des fêtes organise son traditionnel loto enfants! Ouverture des portes à 13h30. Nombreux lots, crêpes, buvette. Réservé enfants 12 ans.
Les inscriptions sont déjà ouvertes! Réservation par tél ou mail conseillées. .
Salle Ker Héol Trézilidé 29440 Finistère Bretagne +33 6 64 03 41 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto enfants Trézilidé a été mis à jour le 2025-09-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX