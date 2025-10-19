Loto enfants Trézilidé

Loto enfants Trézilidé dimanche 19 octobre 2025.

Loto enfants

Salle Ker Héol Trézilidé Finistère

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Vous ne savez pas quoi faire le 19 octobre, nous avons la solution!

Le comité des fêtes organise son traditionnel loto enfants! Ouverture des portes à 13h30. Nombreux lots, crêpes, buvette. Réservé enfants 12 ans.

Les inscriptions sont déjà ouvertes! Réservation par tél ou mail conseillées. .

Salle Ker Héol Trézilidé 29440 Finistère Bretagne +33 6 64 03 41 90

L’événement Loto enfants Trézilidé a été mis à jour le 2025-09-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX