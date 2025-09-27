Loto Épervans

Loto Épervans samedi 27 septembre 2025.

Loto

Salle Pierre Baumann Épervans Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Loto organisé par l’association AIDONS TEO, le samedi 27 septembre à 20h à Epervans. Ouverture des portes à 17H30.

21 parties de 3 lots au carton plein (dont le bingo et la partie de bienvenue)

Lots 24 bons d’achat dont 1 de 350€ (150€x1 100€x5 80€ x 3 50€x5- 40€x3 30€x6) caddie garni robot pâtissier- dual easy fry-caisssettes de viandes grill-jambons crus os-rosette- hachoir- cartons de cremant- cartons de vins-bieres-ricard-whisky-pots garnis…

Tarif unique 5€ la carte- plaques de 6 disponibles-

Bingo 2€ le ticket 5€ les 3 10€ les 7

BUFFET-BUVETTE-CORNIOTTES

Réservations possibles au 07 85 58 03 21 (enre 17h30 et 19h30) .

Salle Pierre Baumann Épervans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 97 77 19 sandramonvoisin@hotmail.fr

English : Loto

German : Loto

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto Épervans a été mis à jour le 2025-09-15 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I