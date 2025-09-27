Loto Épervans
Loto Épervans samedi 27 septembre 2025.
Salle Pierre Baumann Épervans Saône-et-Loire
2025-09-27
2025-09-27
2025-09-27
Loto organisé par l’association AIDONS TEO, le samedi 27 septembre à 20h à Epervans. Ouverture des portes à 17H30.
21 parties de 3 lots au carton plein (dont le bingo et la partie de bienvenue)
Lots 24 bons d’achat dont 1 de 350€ (150€x1 100€x5 80€ x 3 50€x5- 40€x3 30€x6) caddie garni robot pâtissier- dual easy fry-caisssettes de viandes grill-jambons crus os-rosette- hachoir- cartons de cremant- cartons de vins-bieres-ricard-whisky-pots garnis…
Tarif unique 5€ la carte- plaques de 6 disponibles-
Bingo 2€ le ticket 5€ les 3 10€ les 7
BUFFET-BUVETTE-CORNIOTTES
Réservations possibles au 07 85 58 03 21 (enre 17h30 et 19h30) .
Salle Pierre Baumann Épervans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 97 77 19 sandramonvoisin@hotmail.fr
