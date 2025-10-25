Loto Escurolles

Loto Escurolles samedi 25 octobre 2025.

Salle des Fêtes Escurolles Allier

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Tentez de gagner un SÉJOUR POUR 2, une Télévision 102cm, une Tablette et de nombreux autres lots exceptionnels ! Buvette et restauration sur place. Pensez à venir tôt, les places sont limitées (180 places maximum) !

Salle des Fêtes Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 14 62 12

English :

Try to win a STAY FOR 2, a 102cm Television, a Tablet and many other exceptional prizes! Refreshments and catering on site. Don’t forget to come early, as places are limited (180 maximum)!

German :

Versuchen Sie, einen AUFENTHALT FÜR 2, einen 102cm-Fernseher, ein Tablet und viele andere tolle Preise zu gewinnen! Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten. Denken Sie daran, frühzeitig zu kommen, da die Plätze begrenzt sind (maximal 180 Plätze)!

Italiano :

Provate a vincere un SOGGIORNO PER 2, un televisore da 102 cm, un tablet e tanti altri fantastici premi! Rinfreschi e cibo in loco. Non dimenticate di venire presto, i posti sono limitati (180 posti al massimo)!

Espanol :

Intente ganar una ESTANCIA PARA 2, un televisor de 102 cm, una tableta y muchos otros premios Refrescos y comida in situ. No te olvides de venir pronto, las plazas son limitadas (180 plazas como máximo)

