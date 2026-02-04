Loto

salle des fêtes Esprels Haute-Saône

Tarif : 4 – 4 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Gaule Espreloise vous propose un loto à la salle des fêtes d’Esprels. Nombreux lots. Restauration sur place. .

salle des fêtes Esprels 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 45 63 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Esprels a été mis à jour le 2026-02-04 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL