loto Essegney Essegney

loto Essegney

6 rue fontaine St Pierre Essegney Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 13:30:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Le Club de Football d’Essegney-Langley vous propose son 1er loto avec de nombreuses récompenses (presse agrumes, fer à repasser, bouilloire, cafetière, sèche cheveux, croque monsieur, mixeur, lisseur, raclette, télé de 80 cm).

Venez passer un après-midi convivial et amusant.

1 carton 4€ ; 3 cartons 9€ ; 6 cartons 20 € ; 10 cartons 35 €Tout public

.

6 rue fontaine St Pierre Essegney 88130 Vosges Grand Est +33 7 77 89 40 26

English :

The Essegney-Langley Football Club is holding its 1st bingo with lots of prizes (citrus press, iron, kettle, coffee maker, hair dryer, croque monsieur, blender, straightener, raclette, 80 cm TV).

Come and enjoy an afternoon of fun and conviviality.

1 box 4? ; 3 boxes 9? ; 6 boxes 20 ? ; 10 boxes 35 ?

