Loto ESU Salle polyvalente Ussel
Loto ESU Salle polyvalente Ussel samedi 7 mars 2026.
Loto ESU
Salle polyvalente 3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
L’Entente Sportive Usselloise organise un Super Loto avec de nombreux lots seront à gagner…
Ouverture des portes à partir de 19h00 .
Buvette et restauration sur place .
Salle polyvalente 3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact.esu19@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto ESU
L’événement Loto ESU Ussel a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de Haute Corrèze