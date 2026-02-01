Loto ESU Salle polyvalente Ussel

Loto ESU

Salle polyvalente 3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

L’Entente Sportive Usselloise organise un Super Loto avec de nombreux lots seront à gagner…

Ouverture des portes à partir de 19h00 .

Buvette et restauration sur place .

Salle polyvalente 3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact.esu19@gmail.com

