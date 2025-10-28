Loto et Bingo Tartas
Loto et Bingo Tartas mardi 28 octobre 2025.
Loto et Bingo
Cours Saint-Jacques Tartas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Organisé par la PST Basket
Organisé par la PST Basket .
Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98
English : Loto et Bingo
Organized by PST Basket
German : Loto et Bingo
Organisiert von PST Basket
Italiano :
Organizzato da PST Basket
Espanol : Loto et Bingo
Organizado por PST Basket
L’événement Loto et Bingo Tartas a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Tartas