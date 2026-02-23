Loto et Bingo Salle des Fêtes Val-et-Châtillon

Loto et Bingo

Salle des Fêtes Grande Rue Val-et-Châtillon Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

La Maison Pour Tous de Val et Châtillon organise une après-midi loto et bingo, avec l’ouverture des portes à partir de 13h. Un buffet et une buvette seront proposés sur place.

De nombreux bons d’achats, paniers garnis et autres seront à gagner! 3€ le carton, 10€ les 4 cartons, 15€ les 7 cartons et 20€ les 10 cartons.

Informations et inscriptions au 06 81 80 93 45Tout public

Salle des Fêtes Grande Rue Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 80 93 45

English :

The Maison Pour Tous de Val et Châtillon is organizing an afternoon lotto and bingo, with doors opening at 1pm. A buffet and refreshment bar will be available on site.

Vouchers, gift baskets and other prizes are up for grabs! 3? per box, 10? per 4 boxes, 15? per 7 boxes and 20? per 10 boxes.

Information and registration: 06 81 80 93 45

L’événement Loto et Bingo Val-et-Châtillon a été mis à jour le 2026-02-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS