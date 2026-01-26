Loto et concert des enfants Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin
Loto et concert des enfants Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin samedi 21 février 2026.
Avenue du Thivet Agora Equeurdreville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
2026-02-21
Loto des enfants pour les 3-10 ans dès 14h suivi d’un concert ouvert à tous et gratuit dès 16h30.
Buvette et restauration sur place .
Avenue du Thivet Agora Equeurdreville Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 6 61 88 22 45 lafabriquedereves@sfr.fr
