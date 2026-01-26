Loto et concert des enfants Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin

Loto et concert des enfants

Avenue du Thivet Agora Equeurdreville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Loto des enfants pour les 3-10 ans dès 14h suivi d’un concert ouvert à tous et gratuit dès 16h30.

Buvette et restauration sur place .

Avenue du Thivet Agora Equeurdreville Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 6 61 88 22 45 lafabriquedereves@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto et concert des enfants

L’événement Loto et concert des enfants Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin