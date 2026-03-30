Loto et course cycliste Chaunay
Loto et course cycliste Chaunay dimanche 19 avril 2026.
Loto et course cycliste
Salle des fêtes Chaunay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Loto. .
Salle des fêtes Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 06 31 69
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English : Loto et course cycliste
L’événement Loto et course cycliste Chaunay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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