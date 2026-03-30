Loto et course cycliste

Salle des fêtes Chaunay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Loto. .

Salle des fêtes Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 06 31 69

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English : Loto et course cycliste

L’événement Loto et course cycliste Chaunay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou