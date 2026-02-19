Loto et tombola des écoles Salle Georges Méliès Nexon
Loto et tombola des écoles Salle Georges Méliès Nexon dimanche 8 mars 2026.
Loto et tombola des écoles
Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Venez tenter de gagner de supers lots Nintendo Switch 2 VTT radio merlin 1 week-end en van bon d’achat de 200€ jambon … et de nombreux autres lots surprises !
Partie enfant gratuite, crêpes, croque monsieur, bonbons et buvette sur place.
Réservation obligatoire avant le 5 mars. .
Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 12 35 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto et tombola des écoles
L’événement Loto et tombola des écoles Nexon a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus