Loto et tombola des écoles Salle Georges Méliès Nexon

Loto et tombola des écoles

Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Venez tenter de gagner de supers lots Nintendo Switch 2 VTT radio merlin 1 week-end en van bon d’achat de 200€ jambon … et de nombreux autres lots surprises !

Partie enfant gratuite, crêpes, croque monsieur, bonbons et buvette sur place.

Réservation obligatoire avant le 5 mars. .

Salle Georges Méliès 5 rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 12 35 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto et tombola des écoles

L’événement Loto et tombola des écoles Nexon a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus