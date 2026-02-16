Loto et tombola Étrépagny
Loto et tombola Étrépagny dimanche 15 mars 2026.
Loto et tombola
Rue Jacques Brel Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Petits électroménagers, télévision 50 , tablette, bons d’achat et de nombreux autres lots sont à gagner.
Petite restauration sur place menus sandwichs, crêpes et boissons. .
Rue Jacques Brel Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 7 69 42 33 90 cdf.etrepagny@outlook.fr
English : Loto et tombola
