Loto Salle Michel Audiard Eu samedi 31 janvier 2026.
Début : 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31
Venez tenter votre chance lors du grand loto de l’HBC Eu !
Ouverture des portes 17h Début des jeux 19h
3000€ de lots à gagner, dont Gros lot un bon d’achat de 800€ Télévision Smartphone Montre connectée Aspirateur balai Machine à café Airfryer Appareil à raclette Casque audio
Et bien d’autres lots…
Tarifs 1 carton 2,50€ 6 cartons 10€
Carton gros lot 4€ 3 pour 10€
Réservation 06 83 78 32 26 .
Salle Michel Audiard Ruelle Semichon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 07 46 55
