Loto Everest Frisbee Club Pontarlier samedi 15 novembre 2025.

Loto Everest Frisbee Club

Salle des Capucins Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15 22:00:00

2025-11-15

Organisé par Everest Frisbee Club.
Loto annuel du club animé par SPEEDLOTO Buvette et petite restauration sur place ! Bonne humeur garantie !   .

Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 33 18 74  grosgilles25@aol.com

