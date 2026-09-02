Loto Salle polyvalente de La Gare Eymet
samedi 14 novembre 2026 · Salle polyvalente de La Gare · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Loto
Salle polyvalente de La Gare Avenue de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 21:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
L’association Eymet Danser organise un loto au profit de l’avancement des sciences pédiatriques.
De nombreux lots à gagner : corbeilles gourmandes, bons d’achat, viande, électroménager, corbeilles fruits et légumes… et plein d’autres surprises !
Tombola.
Buvette sur place.
Possibilité de réserver vos places. .
Salle polyvalente de La Gare Avenue de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 34 17 83 associationeymetdanser@gmail.com
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English : Loto
L’événement Loto Eymet a été mis à jour le 2026-09-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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