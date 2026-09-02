Loto Salle polyvalente de La Gare Eymet

samedi 14 novembre 2026 · Salle polyvalente de La Gare · Eymet

Informations pratiques

Eymet

Loto

Salle polyvalente de La Gare Avenue de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 21:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

L’association Eymet Danser organise un loto au profit de l’avancement des sciences pédiatriques.

De nombreux lots à gagner : corbeilles gourmandes, bons d’achat, viande, électroménager, corbeilles fruits et légumes… et plein d’autres surprises !

Tombola.

Buvette sur place.

Possibilité de réserver vos places. .

Salle polyvalente de La Gare Avenue de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 34 17 83 associationeymetdanser@gmail.com

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English : Loto

L’événement Loto Eymet a été mis à jour le 2026-09-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides