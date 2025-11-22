Loto familial Salle du Bras d’Or Aubagne
Loto familial Salle du Bras d’Or Aubagne samedi 22 novembre 2025.
Loto familial
Samedi 22 novembre 2025 de 14h30 à 18h.
Ouverture des portes à 13H30. Salle du Bras d’Or Promenade du Bras d’Or Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22
L’association Vivre Sans Voir organise son loto familial annuel.Familles
7 tours, 3 quines, 1 carton plein. Cartons en braille.
De nombreux lots séjour, télévision, paniers festifs, lots sportifs, électroménager. .
Salle du Bras d’Or Promenade du Bras d’Or Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 40 45 90 info@vivresansvoir.fr
English :
The Vivre Sans Voir association organizes its annual family bingo.
German :
Der Verein Vivre Sans Voir organisiert sein jährliches Familienlotto.
Italiano :
L’associazione Vivre Sans Voir organizza l’annuale tombola per le famiglie.
Espanol :
La asociación Vivre Sans Voir organiza su bingo familiar anual.
L’événement Loto familial Aubagne a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile