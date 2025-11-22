Loto familial Salle du Bras d’Or Aubagne

Loto familial

Samedi 22 novembre 2025 de 14h30 à 18h.

Ouverture des portes à 13H30. Salle du Bras d’Or Promenade du Bras d’Or Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 20 EUR

L’association Vivre Sans Voir organise son loto familial annuel.Familles

7 tours, 3 quines, 1 carton plein. Cartons en braille.

De nombreux lots séjour, télévision, paniers festifs, lots sportifs, électroménager. .

Salle du Bras d’Or Promenade du Bras d’Or Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 40 45 90 info@vivresansvoir.fr

English :

The Vivre Sans Voir association organizes its annual family bingo.

German :

Der Verein Vivre Sans Voir organisiert sein jährliches Familienlotto.

Italiano :

L’associazione Vivre Sans Voir organizza l’annuale tombola per le famiglie.

Espanol :

La asociación Vivre Sans Voir organiza su bingo familiar anual.

