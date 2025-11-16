Loto familial Chaux-lès-Passavant

Loto familial

Abbaye de la Grâce Dieu Chaux-lès-Passavant Doubs

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-16 14:00:00

Loto familial organisé par les Amis du Studium et les travailleuses Missionnaires de l’Immaculée .

Abbaye de la Grâce Dieu Chaux-lès-Passavant 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 60 44 45

