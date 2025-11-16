Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto familial Chaux-lès-Passavant

Loto familial Chaux-lès-Passavant dimanche 16 novembre 2025.

Loto familial

Abbaye de la Grâce Dieu Chaux-lès-Passavant Doubs

Gratuit
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16

2025-11-16

Loto familial organisé par les Amis du Studium et les travailleuses Missionnaires de l’Immaculée   .

Abbaye de la Grâce Dieu Chaux-lès-Passavant 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 60 44 45 

