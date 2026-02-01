Loto familial du CMJ Nanteuil-le-Haudouin
Loto familial du CMJ Nanteuil-le-Haudouin samedi 28 février 2026.
Loto familial du CMJ
Rue des Pavillons Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le Conseil Municipal des Jeunes de Nanteuil-le-Haudouin vous invite à un moment convivial et généreux le samedi 8 mars 2025, pour apporter de la joie aux enfants hospitalisés une carte de jeu en échange d’un jouet donné.
Objectif
Collecter des jeux et jouets qui seront offerts aux services pédiatriques de Creil.
ℹ️ Infos pratiques
Ouverture des portes 14h00 Début du loto 14h30
Buvette & pâtisseries sur place (bénéfices reversés à une association caritative)
Principe du jeu
Les cartes de loto sont attribuées en fonction de la valeur du ou des jouets offerts
Aucune carte ne pourra être achetée
Jouets acceptés (0 à 18 ans) -neufs ou en très bon état jeux de société, livres, puzzles, poupées, Playmobil, crayons…
Pas de peluches ni de jeux de déplacement (ballon, trottinette, vélo, landau…)
Réservation conseillée communication@nlh60.fr
Merci de préciser le nombre d’adultes et d’enfants
Un après-midi de jeu, de partage et de solidarité… On compte sur vous ! ☺️
Rue des Pavillons Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France communication@nlh60.fr
English :
The Conseil Municipal des Jeunes de Nanteuil-le-Haudouin invites you to a friendly and generous event on Saturday March 8, 2025, to bring joy to hospitalized children: a game card in exchange for a donated toy.
objective:
Collect toys and games to donate to Creil’s pediatric wards.
?? Practical info
Doors open: 2:00 pm Lotto starts: 2:30 pm
Refreshments & pastries on site (profits donated to charity)
? Game principle
Lotto cards are awarded according to the value of the toy(s) donated
No cards may be purchased
Toys accepted (0 to 18 years) new or in very good condition -: board games, books, puzzles, dolls, Playmobil, pencils, etc
No stuffed toys or moving games (ball, scooter, bike, baby carriage, etc.)
Reservations recommended: communication@nlh60.fr
Please specify number of adults and children
An afternoon of play, sharing and solidarity? We’re counting on you!
L’événement Loto familial du CMJ Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois