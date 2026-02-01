Loto familial du CMJ Nanteuil-le-Haudouin

Loto familial du CMJ

Rue des Pavillons Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le Conseil Municipal des Jeunes de Nanteuil-le-Haudouin vous invite à un moment convivial et généreux le samedi 8 mars 2025, pour apporter de la joie aux enfants hospitalisés une carte de jeu en échange d’un jouet donné.

Objectif

Collecter des jeux et jouets qui seront offerts aux services pédiatriques de Creil.

ℹ️ Infos pratiques

Ouverture des portes 14h00 Début du loto 14h30

Buvette & pâtisseries sur place (bénéfices reversés à une association caritative)

Principe du jeu

Les cartes de loto sont attribuées en fonction de la valeur du ou des jouets offerts

Aucune carte ne pourra être achetée

Jouets acceptés (0 à 18 ans) -neufs ou en très bon état jeux de société, livres, puzzles, poupées, Playmobil, crayons…

Pas de peluches ni de jeux de déplacement (ballon, trottinette, vélo, landau…)

Réservation conseillée communication@nlh60.fr

Merci de préciser le nombre d’adultes et d’enfants

Un après-midi de jeu, de partage et de solidarité… On compte sur vous ! ☺️

Le Conseil Municipal des Jeunes de Nanteuil-le-Haudouin vous invite à un moment convivial et généreux le samedi 8 mars 2025, pour apporter de la joie aux enfants hospitalisés une carte de jeu en échange d’un jouet donné.

Objectif

Collecter des jeux et jouets qui seront offerts aux services pédiatriques de Creil.

ℹ️ Infos pratiques

Ouverture des portes 14h00 Début du loto 14h30

Buvette & pâtisseries sur place (bénéfices reversés à une association caritative)

Principe du jeu

Les cartes de loto sont attribuées en fonction de la valeur du ou des jouets offerts

Aucune carte ne pourra être achetée

Jouets acceptés (0 à 18 ans) -neufs ou en très bon état jeux de société, livres, puzzles, poupées, Playmobil, crayons…

Pas de peluches ni de jeux de déplacement (ballon, trottinette, vélo, landau…)

Réservation conseillée communication@nlh60.fr

Merci de préciser le nombre d’adultes et d’enfants

Un après-midi de jeu, de partage et de solidarité… On compte sur vous ! ☺️ .

Rue des Pavillons Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France communication@nlh60.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conseil Municipal des Jeunes de Nanteuil-le-Haudouin invites you to a friendly and generous event on Saturday March 8, 2025, to bring joy to hospitalized children: a game card in exchange for a donated toy.

objective:

Collect toys and games to donate to Creil’s pediatric wards.

?? Practical info

Doors open: 2:00 pm Lotto starts: 2:30 pm

Refreshments & pastries on site (profits donated to charity)

? Game principle

Lotto cards are awarded according to the value of the toy(s) donated

No cards may be purchased

Toys accepted (0 to 18 years) new or in very good condition -: board games, books, puzzles, dolls, Playmobil, pencils, etc

No stuffed toys or moving games (ball, scooter, bike, baby carriage, etc.)

Reservations recommended: communication@nlh60.fr

Please specify number of adults and children

An afternoon of play, sharing and solidarity? We’re counting on you!

L’événement Loto familial du CMJ Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois