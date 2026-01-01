Loto FCPE École Jules Ferry Salle de l’Espacier Noves
Loto FCPE École Jules Ferry Salle de l’Espacier Noves dimanche 25 janvier 2026.
Loto FCPE École Jules Ferry
Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 15h.
Ouverture des portes à 14h00. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Loto organisé par la FCPE de l’École Jules Ferry
Loto organisé par la FCPE de l’École Jules Ferry, avec de nombreux lots à gagner !
Buvette et restauration sur place .
Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fcpe.noves@gmail.com
English :
Loto organized by the FCPE of Jules Ferry School
