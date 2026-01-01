Loto FCPE École Jules Ferry Salle de l’Espacier Noves

Loto FCPE École Jules Ferry

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 15h.

Ouverture des portes à 14h00. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône

Loto organisé par la FCPE de l’École Jules Ferry

Loto organisé par la FCPE de l’École Jules Ferry, avec de nombreux lots à gagner !



Buvette et restauration sur place .

Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fcpe.noves@gmail.com

English :

Loto organized by the FCPE of Jules Ferry School

