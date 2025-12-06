LOTO FCVO

Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le Football Club de la Vallée de l’Ouanne vous invite à son loto !

Le Football Club de la Vallée de l’Ouanne vous invite à son loto ! .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 00 37

English :

The Ouanne Valley Football Club invites you to its bingo!

German :

Der Football Club de la Vallée de l’Ouanne lädt Sie zu seinem Lotto ein!

Italiano :

Il Football Club della Valle dell’Ouanne vi invita alla sua tombola!

Espanol :

¡El Club de Fútbol Valle de Ouanne te invita a su bingo!

L’événement LOTO FCVO Château-Renard a été mis à jour le 2025-11-22 par OT 3CBO