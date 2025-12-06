LOTO FCVO Château-Renard
LOTO FCVO Château-Renard samedi 6 décembre 2025.
LOTO FCVO
Château-Renard Loiret
Le Football Club de la Vallée de l’Ouanne vous invite à son loto !
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 00 37
English :
The Ouanne Valley Football Club invites you to its bingo!
German :
Der Football Club de la Vallée de l’Ouanne lädt Sie zu seinem Lotto ein!
Italiano :
Il Football Club della Valle dell’Ouanne vi invita alla sua tombola!
Espanol :
¡El Club de Fútbol Valle de Ouanne te invita a su bingo!
