LOTO Félines-Minervois
LOTO Félines-Minervois samedi 7 février 2026.
LOTO
Foyer municipal Félines-Minervois Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Association des jeunes Félinois
Association des jeunes Félinois .
Foyer municipal Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 41 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Félinois Youth Association
L’événement LOTO Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-01-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC